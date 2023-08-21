علماء الأوقاف يتحدثون عن أكل الحلال في سبع وعشرين محافظة

انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الأحد 20 أغسطس 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "أكل الحلال مفتاح كل خير"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين لنا الفرق الواضح بين الحلال والحرام وما بينهما من مشتبهات، حيث يقول (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ الحلالَ بيِّنٌ وإنَّ الحرامَ بيِّنٌ وبينهما أمورٌ مُشتبِهاتٌ لا يعلمهنَّ كثيرٌ من الناس فمنِ اتَّقى الشُّبُهاتِ استبرأ لدِينِه وعِرضِه، ومن وقع في الشُّبهاتِ وقع في الحرامِ، كالراعي يرعى حول الحِمى يوشكُ أن يرتعَ فيه، ألا وإنَّ لكلِّ ملكٍ حمًى، ألا وإنَّ حمى اللهِ محارمُه"، وأنه ينبغي على المسلم أن يتحرى طعامه وشرابه فلا يأكل إلا حلالًا، وأن من عرف بركة الحلال لن تمتد يده إلى الحرام أبدًا، وأن الحرص على الرزق الحلال يجعل دعاء المسلم مقبولا، وأن الحرام سم قاتل؛ لأن جمع الحرام على الحلال ليكثره يفسد الرزق الحلال، يقول الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم): "كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به".

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد شريف بالمنيل.‎

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصحابة.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحسين بن علي (رضي الله عنه).

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو فراس بالريسة.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الجبارنة.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكوثر.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علوان.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زمزم.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد فتحي أبو قديرة بالعوام

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الساحل الكبير.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عطية أبو الريش.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي علي أبو شوشة.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشناوي.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أولاد الشيخ الجديد.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حفيظ.‎

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المدينة المنورة.‎

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زبيدة.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الجو.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير نعيم.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حافظ محمود.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القبلي.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي علي أبو قاسم.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ساحة الشيخ الطيب.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الطائف.