باريس سان جيرمان يمنح ريال مدريد فرصة لضم مبابي

يبحث ريال مدريد بكل الطرق التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان منفتح على بيع مبابي خلال الفترة المقبلة، بعد الرغبة المُلحة التي أبداها اللاعب من أجل الرحيل للملكي.

وأوضحت أن مسؤولي باريس ينتظرون عرضًا رسميًا من ريال مدريد قبل غلق باب القيد الصيفي، حيث استنكر النادي الفرنسي اهتمام الملكي دون التقدم بعرض رسمي للحصول على اللاعب.

وأشارت إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تضع 250 مليون يورو من أجل التخلي عن مبابي، وفي حالة لم يصل العرض لهذا الرقم فلن يقوموا بالنظر في العرض وسيقومون برفضه.

وكانت الساعات القليلة الماضية قد شهدت انفتاح في تجديد مبابي تعاقده مع باريس سان جيرمان، حيث يرغب إدارة ناصر الخليفي في الحفاظ على اللاعب خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، مما يجعل إدارة الفريق الباريسي تُصر على تجديد عقد الفرنسي، حتى لا يرحل اللاعب بشكل مجاني.