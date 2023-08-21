أوباما يبحث عن دُمية جديدة في البيت الأبيض ويفكر في زوجته رئيسة لأميركا

قال الكاتب الصحفي إيهاب عمر، إن طرح اسم ميشيل أوباما لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024، يعني أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يبحث عن قناع للعودة للبيت الأبيض من أجل ولاية رابعة، على حد قوله.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أوباما له ثلاث ولايات اثنتين منهما كان في البيت الأبيض فعلًا والثالثة هي ولاية بايدن الحالية، معتبرًا الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية هو الحاكم الحقيقي خلال ولاية جو بايدن، فالسياسات بينهما متطابقة بنسبة 100%.

دمية جديدة

وذكر أن الحزب الديمقراطي الذي يرأسه باراك حسين أوباما يبحث عن مرشح دمية جديدة في البيت الأبيض ليحكم من خلالها، وكان من المتوقع عدم ترشح بايدن للانتخابات رغم محاولاته اللحاق بالسباق، لكن على ما يبدو أنه أصبح بطاقة محروقة في مجموعة باراك أوباما.

ولفت إلى أن اندلاع السباق الانتخابي بشكل مفاجئ وساخن في الحزب الديمقراطي سيؤدي لظهور أسماء جديدة وأسماء سبق وترشحت بالفعل مثل هيلاري كلينتون، وبيرني ساندرز، وهؤلاء لديهم خبرة سياسية، لكن ميشيل ليس لها أي ثقل سياسي سوى أنها زوجة أوباما.

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