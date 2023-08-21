قطاع الأعمال العام: إضافة نشاط تربية الأسماك فى شركة جنوب الوادى

كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام عن وجود خطة تطوير خاصة بشركة جنوب الوادي للتنمية لاستكمال زراعة الأراضي المملوكة لها بتوشكى.

وقال عصمت خلال متابعة نشاط الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير إنه تم اعتماد دورة زراعية تقوم في الأساس على زراعة محصول القمح، بالإضافة إلى محاصيل الذرة وفول الصويا والبرسيم الحجازي.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى تطوير المجزر الآلي والمحجر البيطري وزيادة القدرة الاستعابية لهما وإضافة أنشطة صناعية جديدة مثل صناعة الجلود والصناعات الجيلاتينية واستغلال المجاري المائية الداخلية بإضافة نشاط تربية الأسماك، وتشمل الخطة استكمال عمليات استصلاح بعض المساحات من الأراضي وزراعة المتخللات وتطوير منظومة الري.