الوكرة القطري يفتتح مشواره بملاقاة نافباخور الأوزبكستاني بدوري أبطال أسيا غدًا

يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوكرة القطري أمام نظيره نافباخور الأوزبكستاني، مساء غد، فى المواجهة التى تجمع الفريقين على استاد الجنوب، فى اطار مرحلة دور الإقصائيات ضمن منافسات دوري أبطال أسيا.

و استطاع فريق الوكرة القطري تحقيق الفوز فى لقائه الأول ببطولة الدوري القطري أمام معيذر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

ويضم الوكرة القطري المصري حمدى فتحى المحترف بصفوف الفريق، قادما من النادى الاهلي المصري، فى صفقة انتقال بلغت قيمتها 3 مليون و250 ألف دولار، بعد موافقة الأحمر على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويدخل الوكرة مباراة الغد محتلا المركز الأول برصيد 3 نقاط، بجدول ترتيب الدوري القطري.

وعلى الجانب الأخر، يواجه فريق نافباخور الأوزبكستاني نظيره الوكرة القطري بدوري أبطال أسيا محتلا المركز الثانى برصيد 33 نقطة، محصلة 16 مباراة خاضها الفريق بالدوري الأوزبكي، فيما يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية بالبطولة الأسيوية.

ويلتقي النصر و نافباخور، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء غد، بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب استاد الجنوب للمرة الأولى فى تاريخ لقاءات الفريقين.