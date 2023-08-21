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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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انطلاق الملتقى البيئي العاشر «إفريقيا في القلب من أجل المناخ» بجامعة الأزهر غدًا

الدكتور سلامة داود
الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر

تنظم جامعة الأزهر الملتقى البيئي العاشر الذي يقام تحت عنوان: «أفريقيا في القلب من أجل المناخ» تحت شعار: «بيئتنا حياتنا» في دورته الثانية غدًا الثلاثاء وعلى مدار ثلاثة أيام؛ صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.

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مشيرًا إلى أن الملتقى العاشر الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على التوعية بمخاطر التحديات المناخية وأثرها على مختلف دول العالم.

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