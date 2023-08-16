محافظ جنوب سيناء يلتقي رئيس الغرفة التجارية الجديد

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه اليوم الأربعاء، بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، محمد وحيد صالح رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، وحاتم السيد أبو صير نائب اول وذلك بعد التشكيل الجديد الذي أسفرت عنه الانتخابات التي أعلنت نتائجها الشهر الجاري.

وناقش المحافظ آليات استمرار ومضاعفة الجهود الهادفة إلى تفعيل دور الغرفة التجارية خاصة التي تتعلق بالسلع الأساسية والتموينية في سبيل توفير احتياجات المواطنين بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة قدر الإمكان، وذلك من خلال التوسع في المنافذ الثابتة والمتنقلة موجها بإقامة معرض دائم للسلع الغذائية بجميع مدن المحافظة لمحاربة جشع التجار ومنع الاحتكار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشاد محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء بدورالغرفة التجارية في دعم جهود الدولة في توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع ودعم جهود التموين في مجال الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية.

وكانت انتخابات هيئة مكتب الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء لدورتها الجديدة، أسفرت عن فوز محمد وحيد صالح رئيسا للغرفة التجارية بالتزكية.

وفاز أيضا بالتزكية بموافقة جميع الأعضاء حاتم السيد أبو صير نائب اول، وحنا رمسيس عازر نائب ثان، ومصطفى عبد الله واصل سكرتير عام، ومحمد عبده حامد أمين الصندوق ومحمد ربيع على أمين الصندوق المساعد.

وكلا من سليمان جمعه مبارك ومحمد عبد الله حسن، وفرج السيد فارس، وأحمد مجدي عبد الوهاب، وياسر محمد عبد العزيز، وفرح كامل عبيد حنس، وعمر احمد حسين محمد، وعلى عبد المنعم عبد القادر ، أعضاء مجلس إدارة الغرفة.