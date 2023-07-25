عاجل
موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر عاجل.. زلزال قوي يضرب رفح "القمة" و"إيليت" .. بنك مصر يطلق منتجات وشهادات دولارية جديدة استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس بالضفة الغربية وزير الصحة: نظام جديد يعطي الأولوية للرعاية الوقائية قبل العلاجية
الثلاثاء 25 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل محكمة الجنح المختصة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

txt

غدا.. محاكمة 10 متهمين نصبوا على الفنان صبري عبد المنعم

تفاصيل محاكمة المتهمين بالنصب علي الفنان صبري عبد المنعم ..اليوم 

وفي وقت مسبق جدد  قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.


وخلال التحقيقات، صرح الفنان صبري عبد المنعم، بأن المتهمين أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربا دون دفع مبلغ البيع. 
وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، يتهم فيه "ن. ع" و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.
وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع أخشاب وموبيليا بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور في محافظة القليوبية، حيث تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتمت السيطرة على النيران وإخمادها دون أن تمتد للمناطق المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمصنع موبيليا وأخشاب بدائرة قسم شرطة العبور في محافظة القليوبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بـ6 سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

مواد متعلقة

إخماد حريق نشب داخل مصنع أخشاب في العبور

عامل يتعدى على معاقة ذهنية من أجل إشباع رغباته بالقليوبية

ضربها بمفك كسر الجمجمة وتركت 5 أطفال .. القصة الكاملة لمقتل ربة منزل على يد زوجها بالخانكة

السيطرة على حريق هائل نشب بـ4 باكيات شرق السكة الحديد بشبرا الخيمة

التصريح بدفن جثة شاب أربعيني مقتول داخل مزرعة بالخانكة

حبس المتهم بإطلاق النيران على شخص بمشاجرة في شبين القناطر

سجادة تنهي حياة ربة منزل من الطابق الرابع بالخانكة

عقوبة قاسية تنتظر متهمة بتزوير الشهادات الجامعية المعتمدة بالقليوبية |اعرفها
الجريدة الورقية