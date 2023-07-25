تفاصيل محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم

تواصل محكمة الجنح المختصة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

تفاصيل محاكمة المتهمين بالنصب علي الفنان صبري عبد المنعم ..اليوم

وفي وقت مسبق جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.



وخلال التحقيقات، صرح الفنان صبري عبد المنعم، بأن المتهمين أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربا دون دفع مبلغ البيع.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عامًا، يتهم فيه "ن. ع" و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة على حريق شب في مصنع أخشاب وموبيليا بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور في محافظة القليوبية، حيث تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتمت السيطرة على النيران وإخمادها دون أن تمتد للمناطق المجاورة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمصنع موبيليا وأخشاب بدائرة قسم شرطة العبور في محافظة القليوبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتم الدفع بـ6 سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.