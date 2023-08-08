أحمد سعد في صدارة يوتيوب بـ "هلا بيك يا مدلع"

تصدرت أحدث أغنيات الفنان أحمد سعد، وتحمل اسم “هلا بيك يا مدلع”، قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على 230 ألف مشاهدة خلال يوم من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

أغنية "هلا بيك يا مدلع” من كلمات خالد فيرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح ومدير التصوير،DOP مازن فتحي ومن إخراج محمد المنشاوي.

آخر الاصدارات الغنائية للفنان أحمد سعد

أغنية "ياليالي” من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.

كلمات أغنية “ياليالي” أحمد سعد وروبي

وتقول كلماتها:" يا حبيبي خلصت معاك ألاعيبي انت جميل و انا عيبي .. عيبي بضعف قصاد الجمال .. الجمال يا جماله قلبي الصغنن ماله شقلبت طبعه و حاله .. وماله متساق وراك رحال يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه يا ليالي الحلو فوق في العالي و ندالي والدنيا فرفشهالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه علي بابك واقف قتيل علي بابك انا تحت امر جنابك مالك فالدلع أستاذ... استاذ علي بالي ماتروحش يوم من بالي اسمك ده بالنسبالي عالي و حفظته صم خلاص.. و خلاص يا ليالي اعذري استعجالي ده الغالي ع القمر و ندالي غنالي غنوة حبيبي و رقصت معاه".