تامر عاشور| مشاهدات أغنية "عديت" في أقل من 24 ساعة

سجل الفنان تامر عاشور بأغنيته الجديدة “عديت”، أكثر من 70 ألف مشاهدة، وذلك خلال 18 ساعة من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية تامر عاشور الجديدة عديت

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما، وتقول كلماتها "عديت ...جنبى إتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه ..كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض



كانت أحدث أغاني تامر عاشور من خلال “اصحى للكلام”، كلمات: محمد مصطفى ملك الحان: محمود انور توزيع: محمد مجدى.

وتقول كلماتها "عارف انت ايه في حياتنا انت نمرة كام انت تبقى نمرة واحد ايوة مش كلام

نور عيونا واللي بينا ذكريات قدام اصحى للكلام انت عقد فل ريحته فايحة في المكان انت دعوة حلوة منا كانت وقت الادان ليك مقامك او مكانك محفوظ من زمان ايوة من زمان

تامر عاشور هتوحشنا

كان قد طرح تامر عاشور حديثًا أغنية “هتوحشنا”، التي سجلت أكثر من 11 مليون مشاخدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا

انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا".