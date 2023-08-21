جي. إم .سي للاستثمارات تقرر رفع دعوى مسؤولية ضد مجلس الإدارة السابق

قالت شركة جي. إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، أنها قررت رفع دعوى مسؤولية ضد مجلس الإدارة السابق.

أضافت الشركة في بيان للبورصة إنه تقرر السير في إجراءات رفع دعوى مسؤولية ضد مجلس الإدارة السابق برئاسة محمد حسين جنيدي وأعضاء المجلس كل من تامر محمد جنيدي وعمرو محمد جنيدي.



يشار إلى أن جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، حققت خسائر بقيمة 189.7 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 48.51 ألف جنيه خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي.