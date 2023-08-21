الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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جي. إم .سي للاستثمارات تقرر رفع دعوى مسؤولية ضد مجلس الإدارة السابق

جي إم سي للاستثمارات
جي إم سي للاستثمارات الصناعية

قالت شركة جي. إم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، أنها قررت رفع دعوى مسؤولية ضد مجلس الإدارة السابق.

أضافت الشركة في بيان للبورصة إنه تقرر السير في إجراءات رفع دعوى مسؤولية ضد مجلس الإدارة السابق برئاسة محمد حسين جنيدي وأعضاء المجلس كل من تامر محمد جنيدي وعمرو محمد جنيدي.


يشار إلى أن جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية والمالية، حققت خسائر بقيمة 189.7 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 48.51 ألف جنيه خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي.