التحالف الوطني يحتفل باليوم العالمي للعمل الإنساني مع نزلاء دور أبي وأمي

احتفل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال مؤسستى صناع الخير للتنمية والباقيات الصالحات عضوي التحالف بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني مصر باليوم العالمي للعمل الإنساني.

ونظم التحالف احتفالية خاصة للاحتفاء بكبار السن مرضى الزهايمر نزلاء دور أبى وأمي بالباقيات الصالحات.

تضمنت احتفالية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تقديم صناع الخير و بنك الامارات دبى الوطني مصر مساعدات غذائية وملابس جديدة لكل نزلاء دور أبى وأمي مرضى الزهايمر كذلك تنيظم حفل ترفيهي للنزلاء .