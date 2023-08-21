سرقة محولات كهرباء القنطرة شرق بالإسماعيلية تعرقل التنمية شرق القناة

في الوقت الذي تبذل فية الدولة أقصي جهدها لتنمية مركز ومدينة القنطرة شرق بالاسماعيليه تأتي اللصوص لتعرقل مشاريع التنمية بة وتقوم بسرقة اسلاك الكهرباء من الأعمدة وسرقة اجسام وعلب محولات الكهرباء وكلما قامت شركة الكهرباء بتركيب، أبواب وأجسام جديدة للمحولات تعاود اللصوص لسرقتها.



بداية طالبت أهالي مركز ومدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية بضرورة تدخل الأجهزة الأمنية والتنفيذية لوقف مسلسل سرقة صناديق وابواب محولات الكهرباء واسلاك الأعمدة

بداية يؤكد سعيد فراج من سكان المدينة الجديدة أن مشهد سرقة صناديق محولات الكهرباء في المدينة الجديدة. أصبح من الطرائف لأن اللصوص تقوم بسرقة صناديق المحولات تم تقوم إدارة كهرباء القنطرة شرق بتركيب جسم جديد للمحول ثم تعود اللصوص بسرقة الجسم مرة أخري ويتكرر المشهد رغم جهود رجال الشرطة بالقنطرة شرق في القبض علي العديد من هؤلاء اللصوص لكن ماذالت حالات السرقات مستمرة



بينما يري احمد بدير علي من سكان المجاورة الأولي. بالمدينة الجديدة ان اللصوص قامت بسرقة الاسلاك الكهربائية من الأعمدة وتسبب في قطع الكهرباء عن أعمدة الشارع

ويقول محمد بهنسي. من سكان المدينة الجديدة. بصراحة الموضوع أصبح خطير ويستوجب ايجاد حل لأن مظهر المحولات مظهر مؤلم

فالدولة تقوم باعمال تنمية في تلك المنطقة وللاسف تأتي اللصوص لتسرق تلك المحولات لتعرقل التنمية شرق القناة

ناشد سكان وأهالي القنطرة شرق سرعة تدخل المسؤولين لوقف نزيف سرقة اجسام المحولات الكهربائية ومنع اللصوص من تقطيع وسحب الأسلاك الكهربائية من اعمدة الشوارع وخاصة في المدينة الحديدة