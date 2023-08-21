مركز شباب بلاد المال بقنا يقيم مسابقة في اللياقة البدنية للطلائع

نظم مركز شباب بلاد المال قبلي التابع لإدارة شباب أبوتشت فى محافظة قنا ، اليوم الاثنين، مسابقة اللياقة البدنية المركز شباب بلاد المال قبلي .

من جهته أكد مصطفي ابوجبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، علي دور مراكز الشباب وأهمية الرياضة في هذه المرحلة العمرية واكتشاف المواهب وتنمية مهاراتهم.

واشار أنور محمد صدقي مدير عام إدارة شباب ابوتشت علي فتح مراكز الشباب وتنفيذ المشروعات لكل الأعمار في شتي المجالات.

وأوضح كرم عبدالرازق مدير مركز شباب بلاد المال قبلى، ان هذا المشروع ضمن خطة النشاط بالمركز وتم جري ١٠٠ م والوثب في المكان.

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و اللواء الوزير أشرف غريب الداودي محافظ قنا ومصطفي ابو جبل مدير مديرية الشباب والرياضة بقنا، و محمد عبدالرحيم وكيل المديرية للشباب، و أنور محمد صدقي مدير عام الإدارة، واحمد عيسى وكيل الإدارة والاستاذ كرم عبدالرازق مدير مركز شباب بلادالمال قبلي.