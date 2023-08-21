تعليم الوادي الجديد يناقش مدى جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، عقد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد لقاءً مع أعضاء لجنة دعم اللامركزية بديوان عام المديرية. وحضر اللقاء مهندسة اسماء بصيط نائب مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، ومنسق عام اللامركزية بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية.

وتم تنظيم اللقاء للوقوف على ما تم من أعمال ضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024م، وعرض المعوقات والمشكلات ومناقشة الحلول المناسبة. وخلال اللقاء تم عرض آخر مستجدات توزيع مخصصات الصيانة البسيطة للإدارات وتوزيعها على المدارس، وكذلك توزيع مخصصات التعليم الفني والمجتمعي.

وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على تشكيل لجان فورية تشمل المتابعة، التوجيه المالي، التوجيه الفني، أعضاء اللامركزية وتكثيف المرور الميداني والدوري لجميع مدارس المحافظة للوقوف على مدى جاهزية المدارس من العجز والزيادة بالمعلمين وأعمال الصيانة البسيطة والعاجلة والموقف النهائي لاستلام وتسليم الكتب الدراسية وإزالة المباني العشوائية داخل المدارس ومراجعة دليل الصيانة بكل مدرسة.

وتم أيضًا استعراض جميع الإيجابيات وتشجيعها، والسلبيات ووضع الحلول المناسبة لها، كما يتم إعداد تقرير أسبوعي لما تم بغية تحقيق الانضباط والدقة وليس تصيد للأخطاء وتقويم الأداء ومعالجة السلبيات.

وفي ختام اللقاء، وجه وكيل التعليم بالمحافظة جميع الحضور ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للارتقاء بالعمل والنهوض به.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يناقش مدى جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد