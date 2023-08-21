تاجرت بأبنائها كسبًا للأموال .. لقطات من مرافعة النيابة بمحاكمة البلوجر هبة السيد

شهدت جلسة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد ، من قبل ممثل النيابة العامة، وتلاوة أمر الإحالة في القضية، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة ونجلها وزوجها الهارب، طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، في جريمة هتك العرض والإتجار بالبشر والإساءة إلى قيم المجتمع المصري، واستغلال أطفال طبيعيين لتحقيق نسب مشاهدات عالية، وجني الأرباح.

تاجرت بأبنائها من أجل كسب الأموال .. جزء من مرافعة النيابة من محاكمة البلوجر هبه السيد “أم زياد”

وقال ممثل النيابة العامة في جلسة محاكمة البلوجر أم زياد ونجلها وزوجها الهارب، أن النيابة العامة أحالت المتهمة هبة سيد إبراهيم احمد والمتهم محمد حمدي عبد المجيد أحمد عمره 18 طالب بالصف الثالث الثانوي، والمتهم حسن سمير محمود محمد مشالي - هارب لأنهم في الفترة من عام 2018 حتى 29 أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة الخصوص- محافظة القليوبية. حيث ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هم أبنائها المجني عليهم هبة حمدي عبد المجيد، زياد حمدي عبد المجيد، إيلين حمدي عبد المجيد، حبيبة حمدي عبد المجيد، بأن استخدمتهم بإظهارهم في مقاطع مرئية نشرتها عبر حساباتھا بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، حال كونها من أصول المجني عليهم، وهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشر عاما على النحو المبين بالتحقيقات.

قضية البلوجر هبة السيد الشهيرة بأم زياد

وذكرت التحقيقات أن هبة سيد الشهيرة بأم زياد، استغلت أطفالها تجاريًا بأن أظهرتهم في مقاطع مرئية نشرتها بحساباتها الشخصية بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. السابقين - في حالة تحدد سلامة تنشتأتهم الواجب توافرها لهم بأن عرضت أخلاقهم للخطر، وعرضتهم داخل الأسرة للاستغلال التجاري، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغة على أطفال وارتكبتها والدتهم على النحو المبين بالتحقيقات. عرضت أطفالها للخطر بأن أوجدت الأطفال المبينة أسمائهم في بندي الاتهام.

واشتركا المتهمان الثاني والثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتمام السابقة، بأن اتفق المتهم الثاني معها على التعامل في أشخاص طبيعيين هم أشقائه المجني عليهم المبينة أسمائهم ببعد الاتهام الأول باستخدامها إياهم بإظهارهم في مقاطع مرئية منشورة عبر حساباتها بمواقع للتواصل الاجتماعي من أجل رفع نسب مشاهدتها للحصول من إدارات تلك المواقع على أرباح زائدة نظير تلك المشاهدات، وساعدها والمتهم الثالث في تلك الجريمة بإدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، كما اضطلع المتهم الثاني بإدارة وتسهيل تحصيل الأرباح المكتسبة من إدارات مواقع التواصل الاجتماعي المذكورة نظير نشر المقاطع المشار إليها وزيادة نسب مشاهدتها، وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثاني أيضا هتك عرض شقيقته الصبية والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تحديد بان جاءها أكثر من مرة وحسر عنها ملابسها ولامس مواطن عفتها بيديه وعضوه الذكري قاصدا من ذلك هتك عرضها، وقد وقعت تلك الجريمة من بالغ على طفلة على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمان الأولى والثالث أيضا، اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أعدا ونشرا عبر الشبكة المعلوماتية مقطعا مصورا صرحت المتهمة فيه علنا عن جريمة هتك ابنها المتهم الثاني عرض شقيقته الطفلة المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمون جميعا أيضا، استخدموا وأداروا حسابات خاصة على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جرائم، بأن استخدموا وأداروا حسابات على مواقع حقيقية.

وفي وقت مسبق ، أجلت الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والإتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن؛ أولى جلسات محاكمة البلوجر هبة السيد المعروفة باسم أم زياد، بتهمة الإتجار بالبشر لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أكتوبر، للاطلاع والاستعداد للمرافعة كطلب دفاع المتهمة الأولى ولندب المحامي صاحب الدور عن المتهم الثاني، وأمرت المحكمة بضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب ومثوله أمام المحكمة مع باقي المتهمين.