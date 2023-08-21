وكيل تعليم الوادي الجديد يستعرض الموقف النهائى للكتب الدراسية

ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، لقاءً موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس، بحضور إدارات التنسيق والأمن ومركز المعلومات والتوجيه الفني. جاء ذلك في إطار استعداد المديرية للعام الدراسي الجديد 2024/2023 والوقوف على آخر المستجدات.

واضاف وكيل التعليم بالوادي الجديد خلال اللقاء عن خطة عمل المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد وإنهاء سد العجز في جميع التخصصات، واستخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب في جميع مدارس المحافظة. يهدف ذلك إلى الوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل.

كما أكد على دعمه الدائم والمتواصل للجميع ومواجهة المشكلات وفقًا للوائح المنظمة للعمل، من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في المحافظة. استعرض سيد عبد العزيز مع مديري الإدارات الموقف النهائي للكتب الدراسية وخطة توزيعها على المدارس، بالإضافة إلى إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس لاستقبال الطلاب.

في ختام اللقاء، تم فتح باب المناقشة وطرح المقترحات والآراء، ووضع حلول فورية لجميع المشكلات التي قد تعوق العمل. ووجه وكيل التعليم بالوادي الجديد بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يستعرض الموقف النهائى للكتب الدراسية لإستقبال الطلاب

وكيل التعليم بالوادي الجديد يستعرض الموقف النهائى للكتب الدراسية لإستقبال الطلاب