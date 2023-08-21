الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تشارك في ورشة عمل برنامج "رواد وعلماء مصر”

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت وزارة الشباب والرياضة في ورشة عمل برنامج "رواد وعلماء مصر"، والتي نفذتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التعاون الدولي ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك لضمان تلبية احتياجاتهم والاستفادة من الفرص التي يقدمها البرنامج بشكل مباشر، بحضور منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور ايمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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يهدف برنامج رواد وعلماء مصر إلى بناء قوة عاملة أكثر شمولاً وقدرة ومهارة تعمل على دعم القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي في مصر، بما في ذلك تحقيق الأهداف الخاصة بتمكين المرأة، والصحة، والرقمنة، وأهداف المناخ.

يقدم البرنامج منحًا دراسية للجامعات المصرية والعالمية، وأنشطة تدريب للطلاب والباحثين وقادة المستقبل المصريين، وذلك لبناء المعرفة والمهارات الفردية لتحسين القدرة التنظيمية، وأداء الموظفين الرئيسيين في الحكومة المصرية مع التركيز على القطاعات التي يمكنها النهوض بالأهداف المناخية لمصر.

كما يقدم البرنامج منحا دراسية للشباب المصري القادم من المجتمعات الأكثر احتياجاً للحصول على درجات جامعية في مصر في المجالات التي تؤهلهم لدفع النمو الاقتصادي الشامل طويل الأجل في مصر بشكل فعال.

يعمل برنامج رواد وعلماء مصر بشكل وثيق مع الوزارات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص والجامعات الحكومية وغير الحكومية، وذلك لضمان تلبية احتياجاتهم والاستفادة من الفرص التي يقدمها البرنامج بشكل مباشر.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يمتد تنفيذه لمدة 9 سنوات خلال الفترة من (أكتوبر 2022 – أكتوبر2031)، وتصل التكلفة الإجمالية المقدرة إلى 86 مليون دولار بالمحافظات على الصعيد الوطني.

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