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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة والأمم المتحدة للسكان تنفذان أنشطة مشروع المساحات الآمنة

بوابة الوفد الإلكترونية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة )، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA، أنشطة مشروع المساحات الآمنه والذي يتم تنفيذه  بمحافظات( الشرقية، القليوبية، الجيزة، دمياط، أسوان)، حيث يضم المشروع عدد 9 مساحات آمنة للسيدات والفتيات وهم (العاشر من رمضان، مركز شباب الشمس، مركز شباب الزهور، مركز شباب العبور، دمياط الجديدة، مركز شباب أرض اللواء، مركز شباب الشيخ زايد، مركز شباب بدر أسوان، مركز شباب الحصايا أسوان)، وجاري تجهيز المساحة الآمنة بالمعادي الجديدة بمحافظة القاهرة.

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وتتنوع أنشطة المساحات الأمنة حيث تشمل العديد من الموضوعات ومنها (التوعية ضد العنف القائم على النوم الاجتماعي- رفع الوعي بالصحة الإنجابية- الدعم النفس اجتماعي- التدريبات الحرفية - التوعية ضد الممارسات الضارة - التمكين الإقتصادي).

ويضم المشروع الاستجابة الطارئة للأزمة السودانية والتي شملت 5 مساحات آمنة، حيث يتم تكثيف الخدمات المقدمة وتزويدها بخدمات توزيع حقائب الكرامة الأساسية التي تشمل أدوات النظافة الأولية، وخدمات إدارة الحالة والخدمات الطبية.

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