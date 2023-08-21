وزارة الرياضة تعلن انطلاق منافسات دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة

أعلنت وزارة الشباب و الرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب ، انطلاق منافسات دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة ، ومراسم قرعة الدوري بمختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





قررت مديرية الشباب و الرياضة بشمال سيناء عقد قرعة دورى مراكز الشباب النسخة العاشرة يوم الاربعاء الموافق 23 أغسطس بمركز شباب بئر العبد الساعة الخامسة مساء بحضور مديرى الادارات الفرعية و مديري المراكز المشاركة (مدير المركز / رئيس مجلس الادارة او عضو مجلس ادارة ) ومشرف إدارة تنمية الشباب بالادارة و ذلك بناء علي توجيهات الكابتن ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء .

كما أوضح وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي.

ومن المقرر أن يشارك في الدوري الرياضي للشباب عدد كبير من المراكز الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتحرص الوزارة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.

ويهدف دوري مراكز الشباب إلى تعزيز الروح الرياضية والتنافسية بين الشباب المصري، وتشجيعهم على ممارسة النشاط الرياضي واكتشاف المواهب الرياضية.

كما يساعد هذا الدوري في توطيد العلاقات الاجتماعية بين الشباب من مختلف المحافظات ، وتعزيز الانتماء الوطني والمجتمعي.

