إزالة فورية لحالة تعدى بقرية المحروسة في قنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بمركز قنا، اليوم الاثنين، برئاسة محمد غلاب، من تنفيذ حالة إزالة بمساحة ٤٠٠ متر، حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت .

من جهته أوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة ، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا، بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.