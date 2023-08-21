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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مُنظمة التحرير الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي لن ينجح في طمس هُوية القدس

منظمة التحرير الفلسطينية
منظمة التحرير الفلسطينية

 

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لن تنجح في طمس الهُويّة الوطنيّة الفلسطينيّة من عقول ونفوس أبناء الشعب الفلسطيني، مهما رصدت من ميزانيات.

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الخارجية الفلسطينية: خطة تطوير القدس تهدف لتعميق تهويد المدينة وتغيير معالمها

وقال رئيس دائرة شئون القدس في المنظمة عدنان الحسيني في تصريحات - إنّ الاحتلال يشنّ حرباً على الوجود الفلسطيني في القدس؛ بهدف تغيير طابعها العربي الذي يفرض نفسه على كل المشاريع التّهويدية التي ستفشل رغم استمرارها منذ عام 1967.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، صادقت أمس الأحد على ما أسمتها بالخطة الخمسية لتطوير القدس الشرقية المحتلة بقيمة 120 مليون شيكل.. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني ووزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطة ترمي لتعميق تهويد القدس وتغيير معالمها، بالحد من النمو السكاني الطبيعي للمواطنين الفلسطينيين وفرض المناهج الإسرائيلية على المدارس وتعزيز الاستيطان.

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