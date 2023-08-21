الوظائف المطلوبة بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية 1445

تصدرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس، بعدما أعلنت عن توفر وظائف للرجال والنساء داخل المملكة بنظام التعاقد، للعمل بمكة المكرمة والمدينة المنورة عبر منظومة التوظيف الموحدة جدارات، وذكرت الوزارة أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية السعودية، وأشارت الوزارة أنه يجب على المتقدم أو المتقدمة أن يكون كلا منهما على حسب التخصص، واجتياز المقابلة الشخصية حسب كل وظيفة.

التخصصات المطلوبة بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية 1445

– التخصصات الإدارية.

– التخصصات القانونية.

– التخصصات التقنية.

– التخصصات الهندسية.

-الوظائف المطلوبة بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية:

– مُحلل بیانات.

– مطور برامج.

– أخصائي حماية البيانات.

– باحث أمن سيبراني ممارس.

– محاسب تکالیف ممارس.

– أخصائي استراتيجيات ممارس.

– أخصائي تقنية معلومات مساعد.

– باحث أمن وسلامة.

– باحث تنظیم مساعد.

– مهندس صناعي مساعد.

– أخصائي أمن سیبرانی.

– مهندس إدارة مشاريع مساعد.

– باحث قانونی مساعد.

– أخصائي ذكاء أعمال مساعد.

– باحث تدریب وابتعاث مساعد.

أماكن العمل المتوفرة وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية:

مكة المكرمة.

المدينة المنورة.

واشترطت الوزارة على المتقدمين للوظائف المطلوبة تقتصر وظائف الحج مكانيا على المملكة العربية السعودية فقط، وأن المتقدم من حاملي الجنسية السعودية.

أخر موعد التقديم بوظائف وزارة الحج والعمرة السعودية لعام 1445

يبدأ التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/02/07هـ الموافق 2023/08/23م ولمدة 5 أيام فقط، وسيغلق بعد ذلك .

وأوضحت وزارة الحج والعمرة طريقة التقديم على الوظائف الشاغرة من خلال منظومة التوظيف جدارات.

وفي وقت سابق أعلنت الوزارة عن بعض الوظائف الشاغرة وهي كالتالي:

وظائف المشتريات والمبيعات.

وظائف المراسلات وإدارة المستودع.

دعم التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الشبكات والبرمجيات والوظائف التقنية المتنوعة.

خدمة العملاء والسكرتارية وإدارة المكاتب وكذلك قطاعات الموارد البشرية.

مجال تصوير أشرطة الفيديو والصور والمونتاج.

تحرير الصحافة وصناعة المحتوى الرقمي الإعلامي.

وظائف النقل والخدمات اللوجستية.

-بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.