أول تعليق من المتحدث الرسمي للموسيقيين على شائعات وفاة عادل إمام.. تحمل مسؤوليته على أكمل وجه

خرج د. محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية عن صمته ليرد على الشائعات المتداولة بشأن وفاة الزعيم عادل إمام واعتزاله الفن، وذلك إنطلاقًا من وحدة مظله الفن التي تجمع النقابات الفنيه الثلاثه (تمثيليه - سينمائيه - موسيقيه) وتحت قانون عام موحد يجمع النقابات الفنية.

المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقين يرد على شائعات وفاة عادل إمام

وقال د. محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقين: "أعطى الفنان عادل امام كثيرًا للسينما والمسرح والتليفزيون، وعمل بجد واجتهاد طوال حياته ورسم الضحكه والابتسامه والحزن والدموع علي وجوهنا، واختار أعماله بعنايه فائقه وذكاء شديد كما استطاع أن يحافظ خلال سنوات عطاءه علي قمة المجد".

عادل إمام

وأضاف المتحدث الرسمي لنقابة الموسيقين: "فالوصول إلي قمة ليس بالأمر اليسير والحفاظ عليها من أصعب الاشياء .. فعندما تصل للقمه وتحافظ علي مكانك فإنك تثبت أن الصدفه لاتلعب دورًا هنا ولكن حفاظك علي القمه كان نتيجه فكر وذكاء وتحمل مسؤليات".

واختتم المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية تصريحه قائلًا: "قد تحمل الفنان عادل إمام مسؤلياته على أكمل وجه .. ندعو الله بوافر الصحه والعافيه له ونطمئنه بأنه استطاع أن يحفر اسمه في قلوبنا ماحيينا".

عادل إمام

د. أشرف زكي يخرج عن صمته بعد شائعة وفاة عادل إمام المليون: الكلام ده على مسؤوليتي الشخصية

على صعيد آخر، علق د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على شائعة وفاة الزعيم عادل إمام، قائلًا: "الزعيم كويس وزي الفل والكلام ده على مسؤوليتي الشخصية"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يطلب من أسرته تصويره للإطمئنان على صحته وإنهاء الجدل المُثار حول حالته الصحية، حسبما يريد الجمهور.

وكان المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، قد نفى خلال تصريح خاص لبوابة "الوفد" الإلكترونية، وجود أي نية لدى النجم عادل إمام أو أسرته لمقاضاة مادلين طبر بسبب تصريحاتها الأخيرة حول صحة الزعيم، إذْ قال: "ولا إجراء قانوني ولا غير قانوني إحنا أسرة فنية واحدة ولا عمرنا نفكر في الحاجات دي أبدًا".

عادل إمام وشقيقه عصام

آخر أعمال عادل امام

يجدر بالذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام كانت مسلسل "فلانتينو" الذي خاض به السباق الدرامي لشهر رمضان الماضي 2020، وشاركه البطولة النجمة الراحلة دلال عبد العزيز و الفنانة وفاء صادق و النجم الراحل سمير صبري، والفنانة رانيا محمود يس، والفنانة الشابة تارا عماد.