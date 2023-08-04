هل انتحرت شيرين عبد الوهاب؟ .. حسام حبيب يخرج عن صمته والموسيقيين تحسم الحقيقة (خاص)

عادت أنباء انتحار النجمة شيرين عبد الوهاب بتناول جرعة زائدة من الأدوية مجددًا، لتتصدر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي أثار ذعر وصدمة جمهورها ومحبيها متسائلين عن الحقيقة، في حين دفع زوجها الفنان حسام حبيب للخروج عن صمته.

حسام حبيب يحسم الجدل حول حقيقة انتحار زوجته شيرين عبد الوهاب باستخدام 12 قرص زانكس

نفى حسام حبيب محاولة انتحار زوجته شيرين عبد الوهاب باستخدام 12 قرص زانكس، مستنكرًا الشائعات المُغرضة التي بات يتناولها بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا وكادت تزعجهم بشكل دائم وتؤثر على حالتهما النفسية.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

نقابة الموسيقيين تكشف لـ “الوفد” حقيقة انتحار شيرين عبد الوهاب بتناول جرعة زائدة من الأدوية

في الوقت نفسه، تواصلت بوابة "الوفد" الإلكترونية مع د.محمد عبدالله، المتحدث الرسمي وعضو نقابة المهن الموسيقية، الذي بدوره أكد تصريحات حسام حبيب ونفى أنباء انتحار شيرين عبد الوهاب، التي وصفها بالسخيفة والمُغرضة، مطالبًا من يتداول مثل هذه الشائعات بالتحري والدقة والحصول على المعلومات من الجهات الرسمية المختصة فقط قبل نشرها.

وحرص د. محمد عبد الله على مناشدة مروجي الشائعات بالإبتعاد عن شيرين عبد الوهاب نظرًا لما مرت به من تجارب خاصة مؤلمة في الآونة الأخيرة، فهي الآن تستعيد نشاطها الفني مستعينة بحب الجمهور وتشجيعه لها، ومثل هذه الشائعات يضغطها نفسيًا ويُعيدها مائة خطوة للخلف.

شيرين عبد الوهاب

وأضاف د. محمد عبد الله خلال تصريحه لـ "الوفد": "تواصلت مع شيرين عبد الوهاب شخصيًا وأكدت لي أنها بصحة جيدة وتعيش حالة من النشاط الفني، كما تواصلت مع مدير أعمالها الذي أخبرني أنها تتعاقد حاليًا على إحياء عدد من الحفلات الجديدة بدول مختلفة".

شيرين عبد الوهاب تفاجيء الجمهور بخسارتها للوزن في أحدث ظهور لها بأحضان حسام حبيب في الساحل الشمالي

على صعيد آخر، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة للمطربة شيرين عبد الوهاب في أحضان زوجها حسام حبيب، في أحدث ظهور لهما أثناء استمتاعهما بالإجازة الصيفية بمدينة الساحل الشمالي، والتي بدت فيها شيرين وهي أكثر رشاقة بعدما فقدت بعضًا من وزنها، وتألقت حينها بإطلالة صيفية مرتدية فستان صيفي باللون الأسود ذاCut Out عند منطقة البطن.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب في الساحل الشمالي

شيرين عبد الوهاب تكشف تفاصيل ألبومها المقبل مع روتانا

كشفت شيرين عبد الوهاب مؤخرًا أنها تستعد لطرح 4 أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد، مع شركة روتانا، وذلك خلال تصريحات خاصة مع برنامج ET بالعربي، حيث قالت: "ألبومي مع شركة روتانا في 4 أغاني منه نازلين، ويليهم 4 أغاني، يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة".

وجاءت تصريحات شيرين بعد إعلان شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تجديد تعاونها مع شيرين عبد الوهاب، حيث نشرت صورًا لشيرين مع المدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، وأرفقتها بتعليق: "شيرين رجعت لبيتها الكبير، ترقبوا القادم الجميل".