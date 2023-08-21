بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف بميت البيضا في المنوفية



زار اليوم المهندس محمود مغاوري رئيس قطاع الدلتا بشركة مختار إبراهيم، عددا من مشروعات الشركة في المنوفية ، ومنها محطة رفع الصرف الصحي بميت البيضا مركز الباجور .

ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لحوض التجميع وطلمبات الرفع الأربع ، والضخ إلى محطة المعالجة في سبك الضحاك ، خلال ساعات ، تحت إشراف المهندس وحيد المرزوقي مدير الإنتاج بشركة مختار إبراهيم ، والمهندس أحمد إسماعيل .

وتخدم محطة رفع ميت البيضا ، محطة أخرى هي رافع مشيرف ، والتي انتهت نسبة تنفيذها وخط الطرد وشبكات التجميع بنسبة 100 ٪.

وتقترب تكلفة المشروعين من 100 مليون جنيه .

وأثنى المهندس محمود مغاوري ، علي جهود العاملين في مشروعات المنوفية ، مؤكداً دعم المهندس محب سالم الرئيس التنفيذي لمختار إبراهيم ،جهود العاملين لإنجاز مشروعات الشركة العملاقة فى قطاع البنية التحتية .

ولفت مغاوري ، إلى أن شركة المقاولات المصرية (مختار إبراهيم )، نجحت في تنفيذ وتسليم مشروعات بقيم تقترب من 1.5 مليار جنيه في محافظة المنوفية.

وعمقت الشركة مساهماتها في تنفيذ ورفع كفاءة البنية التحتية بمحافظة المنوفية، وتستعد لتسليم مشروعات جديدة في خصوصا قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تقترب الشركة بتوجيهات أسامة الحسيني القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والمهندس محب سالم الرئيس التنفيذي لمختار إبراهيم، من تسليم مشروعات جديدة في المنوفية.



قال رئيس قطاع الدلتا بالشركة، إن "مختار إبراهيم" ، نجحت في تنفيذ وتسليم مشروع ضخم لخدمة بعض القرى في منوف وسرس الليان والباجور، هي سدود والحامول وكفر السنابسة وشبرا زنجى وكفر شبرازنجى وزاوية جروان، بكاليف تقديرية 350 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ مشروع محطة مياه الباجور وشبكاتها بقيمة 170 مليون جنيه، ومشروع الصرف الصحي بقرى سبك الضحاك وكفر الخضرة والقرى التابعة بقيمة 298 مليون جنيه.

أضاف مغاوري، أنه تم تنفيذ وتسليم مشروع الصرف الصحي بكفر الباجور وسنجلف بقيمة 30 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي لقرى ميت ربيعة والعامرة وكفر العامرة وبرهيم وبالمشط ومنشية غمرين والكوم الأحمر وكفر رماح وشبرا بلولة وكفر شبرا بلولة بتكاليف 163 مليون جنيه.

كذلك تنفيذ وتسليم مشروع المكتبة المركزية بكلية الصيدلة جامعة المنوفية بقيمة تقترب من 120 مليون جنيه، ومحطة معالجة الصرف بمدينة السادات بقيمة 270 مليون جنيه، والمرافق الداخلية بأرض المنطقة الصناعية بقيمة 50 مليون جنيه، ومشروعات أخرى في مدينة السادات بقيمة 5 ملايين جنيه