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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرا التضامن والتعليم يعلنان نتائج تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التعليم

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان نتائج الدراسة التقييمية لبرنامج الوقاية من المخدرات الذي نفذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل 4460 مدرسة علي مستوى مختلف محافظات الجمهورية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 / 2023، بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
 
 

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صندوق مكافحة الإدمان ينظم زيارة لطلاب جامعة حلوان إلى مراكز العزيمة

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صندوق مكافحة الإدمان ينظم زيارة لطلاب جامعة حلوان المتفوقين


وصرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه تم تنفيذ  أكبر البرامج الوقائية من خلال صندوق مكافحة الإدمان في المدارس على مستوى كافة محافظات الجمهورية خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي وذلك انطلاقا من أهمية دور المدرسة في تشكيل وعي وفكر واتجاهات أبنائنا وتبصيرهم بالقضايا الاجتماعية والتحديات والمخاطر لاسيما قضية حماية النشء من المخدرات.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التعليم


 

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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