عادل إمام في 30 يوماً.. 3 شائعات وفاة واعتزاله الفن ومطاردات فنية (السوشيال والزعيم)

"الأسرة ضجرت من كثرة الشائعات اللي تُكتب كل فترة".. هكذا علق المنتج رامي إمام، شقيق الزعيم عادل إمام؛ ردًا على كثرة الشائعات التي تداول كل حين وأخر بخصوص الحالة الصحية للفنان القدير أو اعتزاله الفن، تساؤلات عديدة تُطرح بشأن أوضاع الزعيم مما تدفع تصدره مؤشرات بحث جوجل .

ومع رصد حالات تصدر الزعيم عادل إمام، الترند خلال شهر أغسطس، ظهر أن محركات بحث جوجل قرأت اسم عادل إمام وتصدره الترند، ثلاث مرات على خبر أنباء وفاته، وأخرى عن اعتزاله الفن، إضافة إلى تصريحات الفنانة مادلين طبر الأخيرة بشأن اقتحام فيلا الزعيم عادل إمام للاطمئنان على حالته الصحية .

مطاردات فنية وجماهيرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للفنان القدير عادل إمام، وضعت عائلة الزعيم في حالة غضب، نتيجة كثرة الشائعات غير الصحيحة.

أنباء عن وفاة الزعيم عادل إمام

انتشرت اليوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023، أنباء تفيد بوفاة الزعيم عادل إمام، وهي الشائعة رقم 5 في شهر واحد، عن حالة الفنان القدير

ونفي أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر وفاة الزعيم عادل إمام، قائلًا: "على مسئوليتي الشخصية.. الراجل كويس وزي الفل” .

وعن عدم ظهور إمام مؤخرا، وإمكانية تصوير فيديو معه ليطمئن الجمهور على حالته قال زكي: "لا يليق أن أطلب من أسرة الفنان عادل إمام تصويره لإنهاء الجدل حول حالته الصحية”

وقال المنتج عصام إمام، أن شقيقه الفنان عادل إمام، بصحة جيدة "وما يتداول شائعات ليس لها أساس من الصحة”

وأضاف: "الأسرة ضجرت من كثرة الشائعات اللي تُكتب كل فترة، ومن يكتب أخبارا عن أن الزعيم مريض أو اعتزل لا يجد ما يفعله، ولا أعلم ماذا أقول لمروّجي تلك الشائعات، والله العظيم الزعيم زي الفل".

أحضان أبناء الزعيم.. صٌدرت عادل إمام للترند

في 17 أغسطس الحالي، انتهى محمد إمام من تصوير أحدث أفلامه "أبونسب". وكشف الفنان محمد إمام عن فيديو مجمع لصناع العمل وهم يحتفلون بانتهاء التصوير.

وتحدث المخرج رامي إمام خلال الفيديو عن امتنانه الشديد للعمل مع محمد إمام ولم يتمالك دموعه مع هذه الكلمات.

بينما علق محمد إمام على الفيديو قائلًا: "أخويا حبيبي، المخرج الكبير رامي إمام أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم، ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي، حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه، استمتعت بكل لحظة معاك، إن شاء الله الفيلم يعجبكم أوي، أبونسب، ديسمبر٢٠٢٣ إن شاء الله في كل العالم".

فيلم “أبونسب” بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، ماجد الكدواني، هالة فاخر، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.

مادلين طبر وعادل إمام

اما في 16 أغسطس 2023، أثارت مادلين طبر جدلًا واسعًا، بتصريحاتها، في أحد اللقاءات في ختام مهرجان القومى للسينما، قائلة،: "الموضوع مرهون في يد أسرته وهم بالتأكيد أدري بمصلحته ولكن لدي عتاب عليهم في مسألة عدم حضوره تكريماته".

مادلين طبر توضح تصريحاته عن الزعيم

بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له الفنانة مادلين طبر، بسبب تصريحاتها عن الزعيم عادل إمام، الأمر إلى استدعى مادلين، في كتابة بيان قائلة: "كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم هو شوق لرؤيته، البعض اتخذ من كلمة ما سببًا لكي يهاجمني.. لكن لماذا هذا الهجوم غير المبرر؟.

وأضاف البيان "كانت رسالة حب وتقدير للزعيم.. ورجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه.. كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرته، لكني طمعت بمحبة أن أراه على المسرح مكرمًا.. وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي وتتحول رسالة حب وشوق،، إلى ما لا أقصده إطلاقًا".