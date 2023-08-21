مُراسلة 68 عامًا .. الإنجليزية "باتسى" تلتقى صديقتها الأمريكية لأول مرة

ارتبطت باتسى جريجورى وهى سيدة من إنجلترا، مع باتسى جريجورى، من نيويورك، وكلاهما يبلغ من العمر 80 عامًا،بصداقة إستمرت 68 عاما عن طريق المراسلة فقط، وكانتا تكتبان رسائل لبعضهما البعض من جانبى المحيط الأطلسى منذ أن كانا يبلغان من العمر 12 عامًا فى عام 1955.

اكتشف الثنائى بعضهم البعض فى ذلك الوقت عندما كانت "جريجورى" تشارك فى فتيات المرشدات فى المملكة المتحدة، وكانت كراوس فى فتيات الكشافة فى الولايات المتحدة.

وقالت جريجورى : "لقد تذكرنا دائمًا بعضنا البعض فى الذكرى السنوية لصداقتنا وفى عيد الميلاد وأشياء من هذا القبيل"، بينما قالت كراوس "وما زلنا نواصل المراسلة حتى الآن"، وأوضحت جريجورى "كنا نكتب رسالة واحدة على الأقل كل شهرين لبعضنا البعض، ونتحدث عن المدرسة، ومع من خرجوا وما هو الجديد فى حياتنا".

وعلى مدار الـ 68 عامًا الماضية، لم تتوقف المرأتان مطلقًا عن الكتابة - حيث تبادلا، حسب تقديرهما، أكثر من 800 حرف بينهما - بل مرت بمراحل حياة مماثلة فى نفس الوقت، بما فى ذلك الزواج بفارق عام واحد فقط وأنجب كل منهما 3 أطفال، وأوضحت جريجورى: "لقد كانت مجرد أشياء من هذا القبيل.. كان الأمر كما لو كنت أعرفها طوال حياتى، لكننا لم نلتق مطلقًا".

ولكن مع اقتراب عيد ميلادها الثمانين فى السادس من يونيو، اعترفت جريجورى لابنتها ستيف كالام بأنها تريد دائمًا زيارة كراوس، التى تعيش الآن فى كونواى بولاية ساوث كارولينا، واستخدمت ابنتها وسائل التواصل الاجتماعى لتعقب عائلة كراوس وسألت عما إذا كانوا مهتمين بالقاء فقالوا نعم بالطبع.

قالت كراوس: "أعياد ميلادنا مفصولة بشهر واحد فقط.. كنت أكثر من سعيدة لقبولها العرض، وبعد سماع ذلك، فاجأتها عائلة جريجورى فى عيد ميلادها الثمانين بتذكرة سفر إلى ساوث كارولينا لتتمكن أخيرًا من مقابلة صديقها بالمراسلة فى 14 يوليو".

وعن اللقاء قالت جريجورى: "كان الأمر عاطفيًا للغاية - لقد كان رائعًا.. تعرفت عليها على الفور ، كانت تشبه صورتها تمامًا.. كان الأمر كما لو أننى رأيتها الأسبوع الماضى لأننا عرفنا بعضنا البعض لفترة طويلة".

اعترفت كراوس بأنها كانت متوترة بعض الشيء لمقابلة صديقها فى المراسلة شخصيًا، وأضافت كان الأمر عاطفيًا"، وخلال الزيارة، تحدث الاثنان لساعات عن صداقتهما واستمتعا بزيارة المعالم المحلية والخروج لتناول الطعام.