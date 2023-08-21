سقوط عصابة ترويج المنشطات المجهولة عبر الفيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من إلقاء القبض على عاطلين ،لقيامهما بالترويج للمنشطات المجهولة عبر الفيس بوك، وعثر بحوزتهما على كميات من المنشطات مجهولة المصدر وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتوالى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تفاصيل الواقعة أكدت معلومات وتحريات مباحث القاهرة بناء بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ،والتي توصلت لوجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يروج القائمين عليها بيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (مندوبين توصيل - مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.. وعُثر بحوزتهما على (1008 كيس منشط – 86 علبة منشط "مختلفة الأنواع" جميعها مجهولة المصدر).