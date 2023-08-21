الاسكواش يعلن ضم بطولة مصر الدولية ضمن الاتحاد الأوروبي لأول مرة في التاريخ

أعلن اتحاد الاسكواش برئاسة عاصم خليفة عن ضم بطولة مصر الدولية لأجندة البطولات الاوربية وذلك ضمن برتوكول بين الاتحادين المصري والأوروبي لتندرج هذه البطولة لاول مرة في التاريخ ضمن بطولاتها الدائمة.

ويأتي هذا الحدث العالمي ضمن جهود الاتحاد لتعزيز موقف لاعبينا من تحسين التصنيف العالمي بعد ربط نقاطها بالتصنيف للاستفادة منها بالترتيب العالمي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور حسام رجب عضو مجلس الادارة للإشراف علي البطولة وتسابق اللجنة الزمن لاخراج هذا الحدث في أبهي صورة بتجهيز الملاعب علي أعلي مستوي حيث تقرر اقامة النهائيات على الملعب الزجاجي العملاق لتضيف الي المنافسات أثارة ومتعة.

وتقام البطولة خلال الفترة من ٣٠ اغسطس وحتي ٣ سبتمبر المقبل علي ملاعب "نيو جيزة " ب٦ اكتوبر بمشاركة اكثر من ١٣ دولة من مختلف دول العالم وتضم ٣٢٠ لاعبا من أبطال العالم في مراحل الناشئين بمختلف الأعمار السنية.

ومن المقرر أن يحضر البطولة وحفل الافتتاح والختام رئيس الاتحاد الأوربي ونائبه ووزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي ولفيف من الشخصيات البارزة على مستوى العالم..ويستغل الاتحاد هذا الحدث في الترويج للسياحة بعد الاستقرار علي تنظيم عده رحلات ترفيهية تشمل متحف الحضارات المصري ومنطقة الاهرامات رحلات نيلية لكل الوفود المشاركة والتي تضم دول آمريكا واليابان ورومانيا وكندا وهولندا وكرواتيًا والمجر والصين وباكستان وقطر والامارات والكويت والعراق.

وأعلن الاتحاد عن اللوجو الخاص بالبطولة للترويج لها خاصة وان هذا الحدث سيقام في مصر كل عام بعد نجاح الاتحاد في ضم البطولة لاجندة الاتحاد الاوروبي وتبدا الوفود في الوصول لمصر خلال الفترة المقبلة للبدء في الاستعدادت للمشاركة في هذه البطولة.