إدارة الوعي الأثري بالفيوم تنظم ندوات توعوية لتنشيط السياحة

نظمت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم ندوة بعنوان "الفيوم بين الماضي والحاضر" بنادى الصفوة الرياضى، في إطار الندوات التثقيفية التي تنظمها منطقة آثار الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم والدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والدكتورة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي الأثري وعلي أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة نادي الصفوة الرياضي، وهالة حافظ وعادل كمال أعضاء مجلس إدارة النادي.

دور إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم فى تنشيط حركة السياحة

خلال الندوة تناولت مدير إدارة الوعي الأثري، الحديث عن أهمية محافظة الفيوم وأهم المناطق الأثرية بالمحافظة ودور إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم فى تنشيط حركة السياحة في الفيوم.

وكانت إدارة الوعي الأثري قد أطلقت مبادرة «كنوز الفيوم»"للترويج للمناطق الأثرية ولإعادة إحياء تراث المناطق الأثرية ولزيادة الوعي الأثري وتنشيط السياحة الداخلية.

واستطاعت المبادرة تنظيم العديد من الفاعليات والجولات الأثرية، والتي ضمت طلاب المدارس والجامعات، بالإضافة إلى تنظيم جولات مجانية ومحاضرات للتعرف على أهم المناطق الأثرية بمحافظة الفيوم.

وأوضحت مدير إدارة الوعي الأثري أن المبادرة لها تأثير دعائي غير تقليدي للمناطق الأثرية المصرية وظهر ذلك من خلال زيادة إقبال السائحين متعددي الجنسيات علي المناطق الأثرية خلال الفترة الماضية، وكذلك تم عرض فيديو يوضح إنجازات إدارة الوعي الأثري في تنشيط حركة السياحة.

كما تناولت الدكتورة نرمين عاطف الحديث عن دور المرأة بين الماضي والحاضر ودور المرأة في مصر القديمة، وقدمت نبذة عن مكانة المرأة فى المجتمع المصرى القديم وعن أهم الالقاب والوظائف التى حصلت عليها.

تماثيل أثرية تجسد الترابط الأسرى في مصر القديمة

وأشارت "عاطف" إلى أهم التماثيل التى جسدت الترابط الأسرى والزوجى، بالإضافة إلى الحديث عن أهم الملكات في مصر القديمة، وكذا أهم الشخصيات النسائية الناجحة التى تسعى دائما لرفع راية مصر ومما لا يدع مجالا للشك ان الدولة المصريه بذلت في السنوات الماضية جهوداً لدعم وضع المرأة في مصر حيث اشتملت هذه الجهود على العديد من الإجراءات التي تستهدف تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، استكمالا لدور المرأة المحوري

في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة والتي أثبتت تفوقها فى حياتها المهنية والاجتماعية معًا.