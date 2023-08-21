أمن القاهرة يضرب بيد من حديد.. سقوط لصوص المجوهرات وضبط مرتكب سرقة مدرسة بالمعادي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في توجيه حملات أمنية ناجحة لتحقيق الأمن والاستقرار وضبط وملاحقة الخارجين عن القانون ،وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

حيث تمكنت مباحث القاهرة بتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، من ضبط لصوص المجوهرات ، وكشف واقعة سرقة أموال من داخل مدرسة بالمعادي ،وجاءت تفاصيل كل واقعة كالتالي :-

في منطقة القاهرة الجديدة تمكن رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بقنا) حال إختبائه بإحدى الشقق السكنية ، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول .

وبمواجهة المتهم إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن وأقر بإرتكاب (11) واقعة سرقة أخرى وإعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمان بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات.

وفي واقعة آخرى تمكنت الأجهزة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بالمنيا) ، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية ، وبحوزته (مشغولات ذهبية)، وبمواجهته المتهم إعترف بسرقتها من داخل فيلا كائنة بمحافظة الشرقية بأسلوب "التسلق وكسر الشباك".

كما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى، وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والكسر" بإستخدام عتلة حديدية، وتم بإرشــاده ضبط مبلغ مالـى من متحصلات واقعة السرقة وكذا الأداة المُستخدمة فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .