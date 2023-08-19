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الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تُطلق المُلتقي الثاني من "حديث الشباب العربي لبناء الوعي"

بوابة الوفد الإلكترونية

تُطلق وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، فعاليات المُلتقي الثاني من  " حديث الشباب العربي لبناء الوعي " ، بمشاركة 100 شابًا وشابة من جميع أنحاء الوطن العربي ، خلال الفترة من 21 لــ 23 من أغسطس الجاري ، داخل  احد الفنادق بالقاهرة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب .

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يأتي ذلك المُلتقي ، إحتفالاً بمرور ٢٠ عاماً على التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة ،
حيث تتضمن فعاليات الملتقي علي مدار ثلاثة أيام ، تنفيذ عدد من الجلسات الهامة  حول:"  أدوار الشباب، وجهود الدول والحكومات ، وجامعة الدول العربية، والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني نحو تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز المواطنة الاقتصادية ومنهجية العمل العربي المشترك، والخروج بنتائج ثرية و توصيات و مبادرات داعمة للتنمية والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.

كا يستهدف المُلتقي تعزيز العمل الشبابي العربي المشترك تجاه دعم الاقتصاد العربي من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات البحث العلمي، وريادة الأعمال، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا.

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