11.8% نسبة الاستحواذ
الرواد لتداول الأوراق المالية تتربع على عرش السمسرة بالبورصة
تصدرت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية قائمة شركات السمسرة فى البورصة من حيث قيمة التداول، حيث حققت قيم تداول 2.3 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 11.8%، وبحجم تداولات 23.2 مليون ورقة مالية.
استحوذت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية على مركز الوصافة مسجلة قيم تداولات 2.3 مليار جنيه، مستحوذة على 11.7%، وبحجم تعاملات 467 مليون ورقة مالية، وجاءت شركة التجارى الدولى فى المركز الثالث بقيم تداولات 1.5 مليار جنيه، بنسبة 8%، وبحجم تداولات 328 مليون ورقة مالية، ثم جاءت شركة مباشر لتداول الأوراق فى المركز الرابع بقيم تداولات 1.5 مليار جنيه، وفى المركز الخامس والسادس كان من ثاندر وأسطول على التوالى.