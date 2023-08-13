الرواد لتداول الأوراق المالية تتربع على عرش السمسرة بالبورصة

11.8% نسبة الاستحواذ

تصدرت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية قائمة شركات السمسرة فى البورصة من حيث قيمة التداول، حيث حققت قيم تداول 2.3 مليار جنيه، بنسبة استحواذ 11.8%، وبحجم تداولات 23.2 مليون ورقة مالية.

استحوذت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية على مركز الوصافة مسجلة قيم تداولات 2.3 مليار جنيه، مستحوذة على 11.7%، وبحجم تعاملات 467 مليون ورقة مالية، وجاءت شركة التجارى الدولى فى المركز الثالث بقيم تداولات 1.5 مليار جنيه، بنسبة 8%، وبحجم تداولات 328 مليون ورقة مالية، ثم جاءت شركة مباشر لتداول الأوراق فى المركز الرابع بقيم تداولات 1.5 مليار جنيه، وفى المركز الخامس والسادس كان من ثاندر وأسطول على التوالى.