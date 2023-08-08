فوري تحصل على موافقة الرقابة المالية لإضافة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن حصول شركتها "فوري للتمويل متناهي الصغر" على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية لإضافة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى باقة خدماتها التمويلية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية النمو طويلة الأجل التي تتبناها شركة فوري، والتي تستهدف التوسع بباقة الخدمات المقدمة وتنويع مصادر الإيرادات، فضلاً عن دخول القطاعات الجديدة التي لا تحظى بالتغطية الملائمة، وبالتالي تطرح المزيد من فرص النمو في مختلف أنحاء البلاد.

وعقب حصولها على تلك الموافقة المبدئية، تتطلع "فوري للتمويل متناهي الصغر" إلى مواصلة تطوير باقة خدماتها المقدمة، ووضع الأسس الداعمة لإطلاق خدمات تمويل المشروعات الصغير والمتوسطة في وقت لاحق خلال العام الجاري.

كما تعمل الشركة على قطاعات فوري الأخرى لتزويد العملاء بباقة من الخدمات المتكاملة، بما يثمر عن ترسيخ المكانة الرائدة لفوري في صدارة سوق تضافر جهودها مع خدمات التمويل الرقمي المصري.

أشاد المهندس أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، بالجهود التي بذلتها شركة "فوري للتمويل متناهي الصغر» وفريقها الاحترافي للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية، مؤكدًا أن هذه الموافقة تمثل بدء مرحلة نمو جديدة، تأتي بعد عدة أشهر من العمل الدؤوب للإعداد لها.

أضاف صبري أن الإطلاق الرسمي لـ لخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات فئات مجتمعية جديدة لا تحظى بالتغطية الملائمة، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه شركة فوري في تعزيز الشمول المالي في مصر. أعرب صبري عن ثقته في المردود الإيجابي لهذه الموافقة والإطلاق اللاحق لخدمات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تنمية النتائج المالية للشركة ودعم الشركات والمواطنين بالمزيد من الحلول الابتكارية المتكاملة.