الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية (شاهد)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة فى الأجواء الصيفية المعتدلة فى فترات النهار والليل فى معظم محافظات الجمهورية، قائلة “الجو بدأ يتحسن”.

وتابعت “غانم” خلال تصريحاتها ببرنامج “ًصباح الورد”، المذاع عبر فضائية “dmc”، اليوم الاثنين، أن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، والتي تحمل كميات كبيرة من بخار الماء، يصاحبها كميات من نسب الرطوبة.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأوقات من النهار لا نشعر بنسب الرطوبة، مثل: الصباح الباكر أو الليل، نتيجة وجود سحب منخفضة ومتوسطة، ولكن فى فترة الظهيرة وهدوء سرعات الرياح يكون هناك شعور بالارتفاع فى نسب الرطوبة ودرجات الحرارة.

وواصلت غانم أن الطقس حار رطب على المناطق الشمالية، وشديدة الحرارة على المناطق الجنوبية خلال فترة النهار، لافتة إلى أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض فى درجات الحرارة، ويتم الشعور به أكثر فى فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة أنه يوجد بعض المحافظات من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وبعض المناطق من سيناء عليها نشاط للرياح.