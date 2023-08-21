محافظ الوادي الجديد يوجه بإقامة معارض للأدوات المدرسية

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإقامة معارض للأدوات المدرسية بجميع قرى ومراكز المحافظة بهدف تخفيف المعاناة عن الأسر في واحات الوادي الجديد. من خلال منافذ الوحدات المحلية ومعارض المدن والقرى، ستتمكن الأسر من شراء الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة عن سعرها في الأسواق التجارية العادية.

وأكد الزملوط أن الجمعيات المحلية ستقيم معارض سنوية لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في جميع أنحاء المحافظة. وهذا سيساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر وتوفير الأدوات الدراسية بأسعار مناسبة للطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، إن بعض الجمعيات قد بدأت بالفعل في افتتاح معارضها السنوية الدائمة. وقد تم توفير جميع الأدوات المدرسية والشنط بجميع أحجامها والأحذية بجميع المقاسات، وكذلك الزي المدرسي بألوانه المختلفة ولجميع المراحل التعليمية بأسعار مخفضة عن سعرها في الأسواق.

وأضاف أن جميع المستلزمات المدرسية متوفرة بكميات كافية وبأسعار مناسبة لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر ولتلبية الاحتياجات الضرورية للطلاب في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

وأكد مجدي مرسي، أحد أولياء الأمور بمركز الداخلة، أن المعارض السنوية للأدوات المدرسية توفر الكثير على الأسر من جشع التجار وارتفاع الأسعار. وبفضل هذه المعارض، يتم توفير المستلزمات والأدوات المدرسية بتخفيضات تصل إلى 30%، مما يعفي الأسر من التحملات الاقتصادية الثقيلة قبل بدء العام الدراسي. وتؤكد جودة وأسعار المنتجات المعروضة في المعارض، بالإضافة إلى توفير احتياجات الطلاب بأسعار معقولة ومنصفة.

وأوضح مرسي أنه في المعارض يمكن شراء حقائب مدرسية وأدوات كتابية وكشاكيل وأدوات لحفظ الطعام بجودة عالية. حيث يتم توفير جميع مستلزمات المدارس بجودة عالية وبأسعار تنافسية مخفضة على مختلف المنتجات.

وأكد خيري طليب، أحد أولياء الأمور بالخارجة، أن محافظ الوادي الجديد يحرص دائمًا على إقامة هذه المعارض السنوية لضمان عدم رفع الأسعار عن الأسر وتوفير جميع المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة. وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تقديم خدمات تعليمية واجتماعية وصحية لأهالي الوادي الجديد.