الاستثمارات الأجنبية في مصر..٩٧ مليار خلال ١٠ سنوات ودول عربية تحظى بنصيب الأسد

يشهد السوق المصري انتعاشًا غير مسبوق بالاستثمارات العربية والأجنبية في العقد الأخير، في ظل حقبة سياسية تفتح آفاق السوق المصري أمام الطامحين وتهيئ المناخ الاقتصادي اللازم لتدشين المشروعات.

ويبرهن على نجاح القيادة المصرية، وصول حجم الاستثمارات الأجنبية إلى سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما سجلت قيمة صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 66.7 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، منها 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023 مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 2.4 مليار دولار، وبنسبة قدرها 75.4 بالمئة.

تدفق النقد الأجنبي

في هذا السياق أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لـ 66.7 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية يشير إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة كرافد للنقد الأجنبي الذي يتم ضخه في شرايين الاقتصاد المصري.

وأضاف "الفقي" في تصريحات صحفية، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة مايميزها أنها تأتي ومعها الخبرة، متابعًا أن أكثر المجالات التي تجذب المستثمر في مصر هي المواد الغذائية و التطوير العقاري والطاقة المتجددة.

الاستثمارات العربية

أما عن الاستثمارات العربية فتصدرت السعودية قائمة أعلى عشر دول استثمارًا في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2022 ـ 2023، حيث بلغت قيمة استثماراتها 2.1 مليار دولار، تليها في المرتبة الثانية الإمارات 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا 1.2 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة مليار دولار، ثم لوكسمبرج 705.7 مليون دولار، ثم هولندا 641.4 مليون دولار، ثم الصين 418.6 مليون دولار، ثم سويسرا 388.6 مليون دولار، وأخيرًا الكويت 282.2مليون دولار، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

قوانين الاستثمار وتدشين الشركات

من جهة أخرى كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد الشركات التي تم تأسيسها طبقًا لقوانين الاستثمار بلغ 31.2 ألف شركة خلال العام المالي 2021 ـ 2022 مقابل 28.5 ألف شركة خلال العام المالي السابق له، بنسبة ارتفاع قدرها 9.2 بالمئة، وسجلت قيمة رأس المال لهذه الشركات 117.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2021 ـ 2022 مقابل 84.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2020 ـ 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 38.3 بالمئة.