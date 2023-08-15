لافروف: روسيا تقدر جهود دول الجنوب العالمي الرامية إلى تسوية الصراع في أوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء تقدير موسكو للجهود التي تبذلها دول الجنوب العالمي في تسهيل البحث عن سُبل عملية لحل الصراع في أوكرانيا.

وقال الوزير الروسي -في كلمة خلال منتدى الجيش 2023 "إننا نقدرالإهتمام الصادق من جانب الصين والبرازيل وجنوب إفريقيا ومصر والهند وغيرها من دول الجنوب العالمي في تسهيل عملية البحث عن سُبل عملية وعادلة تهدف إلى تسوية الصراع، كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، حسبما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أشار وزير الخارجية الروسي إلى أن كييف والرعاة الغربيين لها يحاولون إشراك دول أخرى لدعم ما يسمى بـ"صيغة السلام" بأي وسيلة، والتي تهدف بشكل أساسي إلى عودة أوكرانيا حتى حدود عام 1991.

وأضاف "أود أن أحث كل من يتم استدراجهم إلى هذه اللعبة على أن يتذكروا أن نظام كييف أعلن صراحة عن هدفه للقضاء على كل شيء روسي في الأراضي التي يسيطر عليها حاليًا، وهذا ما يعنيه مطلب إعادة أوكرانيا إلى حدودها عام 1991".

وتعقد فعاليات منتدى "الجيش-2023" في الفترة ما بين 14 و20 أغسطس الجاري، في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبنكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وستشهد فعالياته عرض العديد من التقنيات والأسلحة الروسية الحديثة.