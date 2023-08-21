تفاصيل الاستعداد لانطلاق معارض أهلًا مدارس (شاهد)

كشف محمد حسن رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة التجارة، تفاصيل الاستعداد لانطلاق معارض أهلًا مدارس.

وقال "حسن" خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، إن الأهالي تنتظر معارض "أهلًا مدارس" كل عام، وأصبح حدث سنوي يرتبط به الأسر، قائلًا: "بنقدم شركات كبيرة بالمعرض".

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد افتتاح المعرض، ولكنه سيكون مع بدايات شهر سبتمبر، وسيستمر لمدة ١٥ يومًا، لافتًا إلى أن المعرض سيكون في صالة الصندوق الاجتماعي بمدينة نصر، ويضم عددًا من المبادرات مثل العربات المتنقلة، فضلا عن شوادر المعرض بالشوارع.

وواصل حسن أن شوادر المعرض تنتشر بالميادين العامة، ويتم الإعلان عن الأماكن قبل انطلاق المعرض، لافتًا إلى أن الخصومات تصل لـ ٣٠٪؜ بمعارض أهلًا مدارس، وهناك معارض تتم في المحافظات البعيدة.