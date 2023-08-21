تموين الأقصر تضبط 12160 علبة سجائر خلال مداهمة مخزن غير مرخص

داهمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أحد الأوكار بناحية بندر إسنا، بالاشتراك مع مباحث التموين، وأسفر ذلك عن ضبط عدد 12160 علبة سجائر محلية الصنع مختلفة الأنواع، داخل أحد المخازن غير المرخصة، وبدون أوراق أو مستندات دالة على مصدرها.

التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة

وأكد دكتور تامر صلاح، وكيل الوزارة أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة، والتي اشتملت على:

ـ عدد 187 قاروصة كليو باترا

ـ عدد 50 قاروصة سجاير سوبر

ـ عدد 633 قاروصة سجاير بوكس

ـ عدد 90 قاروصة سجاير مونديال احمر

ـ عدد 5 قاروصة سجاير بوكس أسود

ـ عدد 58 قاروصة سجاير مارلبورو جولد

ـ عدد 40 قاروصة سجاير مارلبورو أحمر

ـ عدد 24 قاروصة سجاير ميريت أصفر

ـ عدد 122 قاروصة سجاير LM أحمر

ـ عدد 7 قاروصة سجاير LM أبيض

ـ عدد 80 باكو معسل النجم زنة الباكو 100 جرام

بإجمالي 1216 قاروصة بكل قاروصة عدد 10 علب بإجمالي مضبوطات 12160 علبة سجاير + 80 باكو معسل زنة الباكو 100 جرام.



تم تحرير المحضر القضائي اللازم رقم 11253 جنح اسنا ضد (ت ـ أ ـ ت).



وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذا النشاط يأتي واستمرارا لمطاردة مافيا السجائر، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.