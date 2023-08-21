ارتفاع في أسعار الفواكه وثبات بالخضار بأسواق قنا اليوم الاثنين

تنشر الوفد قائمة باسعار الخضراوات والفاكهة بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، فقد سجل سعر كيلو البصل بنوعية الأبيض والأحمر 20 جنيها، وستقر كيلو الطماطم فى حدود 10 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الخيار الـ 15 جنيهات هو الاخر ، وسجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيها، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر عند حدود الـ 10جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية الخضراء والمجففه منها ما بين 7و 10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الليمون ب 10 جنيه.

كما حافظ البصل على ارتفاعه بالسوق فقد سجل سعر الكيلو منه، 20 جنيها، واستقرت البامية فى حدود الـ 20 و25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 و 25 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس الـ 12 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهاً للكيلو الواحد و3 كيلو ب10 جنيهات منه .

وبخصوص أسعار الفاكهة بأسواق محافظة قنا، فقد شهدت ارتفاعا فى أسعارها، فقد سجل كيلو التين 20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو البلح ما بين 30 إلى و 40 جنيها للكيلو، فى حين تراوح سعر المانجو ما بين 20 و25 جنيها للكيلو، وبلغ كيلو الموز الـ 15 جنيها ، وسجل كيلو العنب ما بين 10جنيها للكيلو ، وسجل كيلو الجوافة 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو التفاح 30 جنيها والبرتقال 30جنيها هو الاخر وبلغ كيلو الكموثره 25 جنيها للكيلو البطيخ فى حدود 15جنيها للكيلو هو الاخر، وستقر سعر الرمان عند حاجز 5 جنيهات للكيلو .