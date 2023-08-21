ميلان يصطدم مع بولونيا اليوم بالدوري الإيطالي.. الموعد والقنوات الناقلة

يحل فريق ميلان مساء اليوم الإثنين، ضيفًا ثقيلًأ علي نظيره بولونيا في إفتتاحية مبارياتهم هذا الموسم بالدوري، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد ريناتو دال آرا، في ضربة البداية للفريقين بالدوري الإيطالي "الكالتشيو".

موعد مباراة ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة ميلان وفريق بولونيا في الكالتشيو اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

وتذاع عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري لإذاعة مباريات الدوري الإيطالي.

يُذكر أن فريق ميلان نجح في التعاقد مع مجموعة وفيرة من اللاعبين المميزين هذا الصيف وعددهم “8” وهم “سبورتيلو، وريندرز، وتشوكوينزي، ولوفتوس تشيك، وروميرو، وأوكافور، وكريستيان بوليسيتش، وأخيراً بونس موسى” بعد موسم ناجح للفريق بتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

استعدادات ميلان للموسم الجديد

خاض فريق ميلان بقيادة مدربة سيتافنو بيولي 6 مباريات في معسكره التحضيري للموسم الجديد 2023-2024، بدأها بالخسارة 2-3 أمام ريال مدريد، ثم الهزيمة أمام يوفنتوس بركلات الترجيح 2-4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي 2-2، وبعدها السقوط أمام برشلونة 0-1، والتتويج بكأس بيرلسكوني على حساب مونزا بركلات الترجيح 6-5 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1-1، والخسارة للمرة الرابعة أمام ترينتو 0-1، وأخيرًا الفوز على نوفارا 4-2.