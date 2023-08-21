10 فئات مستحقة للدعم الإضافي في حساب المواطن بالسعودية

السعودية.. فئات مستحقة للدعم الإضافي في حساب المواطن.. يدعم حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، من أهم البرامج التي تقدم الدعم للمستحقين في المملكة، وتخفيف العبء عن رب الأسرة والمواطن المستقل ذو الدخل المحدود.

حساب المواطن

وفي سياق ذلك يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، إلى معرفة الفئات المستحقة للدعم الإضافي في حساب المواطن، إذ كشفت مبلغ المملكة بالأمس، عن تحويل مبالغ إضافية إلى حساب المواطن للدعم المالي الحكومي للمواطنين، لعدد من الفئات المستحقة.

10 فئات المستحقة للدعم الإضافي في حساب المواطن بالسعودية

أولاً: الأسر السعودية.

ثانيًا: أصحاب الدخل المحدود.

ثالثًا: أصحاب الدخل المتوسط.

رابعًا: الأفراد السعوديون غير المتزوجين.

خامسًا: المستفيدين من برامج الضمان المالي المطورة.

سادسًا: حاملي بطاقات التنقل.

سابعًا: أبناء المرأة المتزوجة من أجنبي.

ثامنًا: أصحاب الدخل فوق المتوسط من يستفيدون بشكل جزئي.

تاسعًا: زوجة المواطن ذو الجنسية السعودية.

عاشرًا: المطلقات والأرامل المعيلة لأطفال.

موعد صرف دعم حساب المواطن

وفي سياق آخر يتسلم المستحقين للدعم، المساعدات للدفع الجديدة ويوم 10 من كل شهر وفقًا للمعايير والقواعد التي نشأ على أسسها برنامج حساب المواطن، والذي يعتبر واحد من ضمن برامج المملكة التي تقدم الدعم للكثير من الفئات ولكن بتوافر شروط حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن

في البداية يجب الدخول إلى حساب المواطن من هنا

النقر على تعبئة الطلب.

النقر على البيانات التي تخص التابعين، والضغط على إضافة.

إضافة المولود واستيفاء المعلومات الخاصة بصلة القرابة

النقر على حفظ لحفظ البيانات

الانتظار حتى تتم دراسة الأهلية واستحقاق التابع في حساب المواطن

أخيرًا ظهور الأهلية بالنسبة له والموافقة أو الرفض على إضافته.