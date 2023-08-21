أسعار "الفراخ" بأسواق الأقصر الإثنين 21 أغسطس

شهدت أسواق الدواجن في الأقصر، اليوم الإثنين الموافق 21 اغسطس 2023، استقرار أسعار "الفراخ البيضاء"، وهي أكثر الأنواع طلبًا في السوق، تزامنًا مع الارتفاع المتزايد بأسعار اللحوم.

سجل سعر كيلو الفراخ الامهات البلدى اليوم، 57 جنيهًا، أما سعر كيلو الفراخ البلدى سجل 90 جنيها، والفراخ البلدى الأحمر بـ 90 جنيهًا للكيلو، و 125 جنيها لكيلو الرومى البلدي.

أما كيلو أوراك الفراخ فقد سجل استقرارا اليوم في السعر ليبلغ 75 جنيها، ونفس السعر لكيلو الصدور، أما كيلو البانيه اليوم فقد تراوح بين 155 و165 جنيها، و55 للأجنحة، و140 جنيها للشاورما.

وسجل سعر كيلو البط البلدي 90 جنيها، مقابل 100 جنيها للمسكوفي، و100 لزوج الحمام.