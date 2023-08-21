4 ظواهر فلكية أخيرة خلال أغسطس الجاري

تشهد سماء مصر والعالم 4 ظواهر فلكية أخيرة خلال شهر أغسطس الجاري والتي تتنوع ما بين اقترانات للقمر وظهور بدر صفر، حيث أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية تكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أهم الظواهر الفلكية الاخيرة خلال أغسطس:



القمر وأنتاريس



يقترن القمر يوم 24 أغسطس مع النجم أنتاريس Antares قلب العقرب ، وهو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل تقريبًا حتى بداية غروب هذا المشهد بغضون 23:50 مساءا تقريبًا.

زحل في التقارب مع الشمس



يكون كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضيء وجهه بالكامل بواسطة الشمس يوم 27 أغسطس ، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام ، وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم، حيث يظهر كوكب زحل بالعين المجردة كنقطة لامعة في السماء ، ولكن باستخدام التلسكوبات نستطيع مشاهدة وتصوير حلقات زحل وأقماره اللامعة.

الظواهر الفلكية



القمر وزحل



يشرق القمر مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) يوم 30 أغسطس ، حيث نراهما متجاوران عند دخول الليل وحتى بداية غروب المشهد مع بداية شروق الشمس صباح اليوم التالي.



بدر صفر



يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة يوم 31 أغسطس وتبلغ نسبة لمعانه 100 % ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

و يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 30 أغسطس إلى 1 سبتمبر ، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

ويعد هو ثالث قمرعملاق بين أربعة أقمارعملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023 ، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض ، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض ، لذلك يبدو القمر أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد.

كما أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة. ر