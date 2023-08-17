ظاهرة فلكية تزين سماء مصر ..غدا اقتران القمر والمريخ

تستعد الكرة الأرضية غدا الجمعة إستقبال طاهرة فلكية تزين سماء مصرحيث يقترن القمر مع كوكب المريخ الشهير بـ "الكوكب الأحمر".

ويظهر القمر مع المريخ وهما متجاوران فى السماء فى ناحية الغرب بعد غروب الشمس مباشرة، ويستمر اقتران القمر والمريخ حتي الساعة 8:50 مساء.

ويمكن رؤية تلك الظاهرة البديعة "اقتران القمر والمريخ" فى سماء مصر بالعين المجردة.

وتظهر المجموعات النجمية التى يمكن رؤيتها خلال شهر أغسطس فى بعض الاتجاهات، وهي:

-اتجاه الشمال "الدب الأكبر/ المغرفة الكبرى".

-اتجاه الجنوب "العقرب" و"القوس/ براد الشاي .

أوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن مجموهة "الجبار" تبدأ فى الشروق فى 4 صباحا بأول الشهر، وفي 2:30 صباحا بنهاية الشهر.

وكشف أن مثلث الصيف المكون من مجموعة النجوم الثلاثة وهما: "النسر الطائر/ الطير - النسر الواقع/ فيجا - ذنب الدجاجة دنب"، تظهر طوال شهر أغسطس بدءا من لحظات دخول الليل.

وتابع أشرف تادرس بأنه يمكن أيضا رؤية المريخ وعطارد بعد غروب الشمس مباشرة طول شهر أغسطس، ولكن يستمر تواجدهما لفترات قصيرة.