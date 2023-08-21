النقل تحيل عاملين بمحطة رمسيس للتحقيق بعد تناول الطعام على إحدى بوابات المرور الإلكترونية

ردت وزارة النقل على الصورة التي تم تداولها عبر عدد من صفحات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض العاملين بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بتناول الطعام على إحدى بوابات المرور الإلكترونية داخل صالة المحطة.

وقالت النقل إنه فور رصد الصورة المتداولة بشأن قيام بعض العاملين بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بتناول الطعام على إحدى بوابات المرور الإلكترونية داخل صالة المحطة قامت هيئة السكك الحديدية بإحالتهم للتحقيق للوقوف على أسباب هذا السلوك.

وقالت النقل إن هؤلاء العاملين يقومون بالعمل بنظام الورديات (من 6 الي 8 ساعات يوميًا) ومخصص لهم وقت للراحة في منتصف الوردية لتناول الوجبات المختلفة وأداء الصلاة وغير مسموح للموظفين بتناول الطعام أثناء فترات العمل سواء داخل المكاتب أو على بوابات الدخول والخروج في المحطات المختلفة.

ويمكن للعاملين بمحطات السكك الحديدية بتناول الوجبات في فترة الراحة في الكافيتريا المنتشرة بكافة محطات السكك الحديدية في أنحاء الجمهورية، كما أن وزارة النقل حرصت على تدعيم كافة الهيئات والشركات التابعة لها بكافتيريات تقدم مستويات متميزة من الخدمة لكافة العاملين بالوزارة ومنها على سبيل المثال الكافيتريا المتواجدة داخل مبني وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

محطة رمسيس

وأكدت وزارة النقل أن هذه الواقعة فردية وأن كافة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وكافة الشركات والهيئات التابعة للوزارة يبذلون قصارى الجهد لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والتي أصبح المواطن المصري يشهدها على أرض الواقع بالتزامن مع التطور الكبير التي تشهدها كافة قطاعات النقل ومنها منظومة السكك الحديدية.

بخصوص الانتقادات التى وجهها البعض لتطوير المعدات في السكة الحديد مثل بوابات الدخول والخروج وأجهزة المراقبة والكاميرات بمحطات السكك الحديدية والعربات والقطارات فاكدت النقل على الاستمرار فى تطوير ورفع كفاءة وتحديث كافة المعدات والأجهزة والعربات والقطارات بالتوازي مع تطوير العنصر البشري.

وقالت الوزارة إنه منذ تولي الفريق مهندس كامل الوزير حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير كافة قطاعات النقل ومنها قطاع السكك الحديدية والتى اعتمدت خطة تطويره على خمسة محاور رئيسية هي (تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري)، حيث يعتبر تطوير العنصر البشري أهم هذه المحاور باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح منظومة السكك الحديدية ونجاح قطاعات النقل المختلفة.

واعتمدت خطة تطوير العنصر البشري على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العناصر المقرر انضمامها للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية (فني - طبي - نفسي- رياضي) وفقا لأعلى المعايير وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة تدريب شاملة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العناصر الحالية بالسكة بشكل مستمر على مدار العام وبشكل مستدام وعلى أن تشمل تلك الدورات كافة العاملين بهيئة السكك الحديدية من مختلف التخصصات والوظائف.

وأضافت أنه تم إنشاء المعهد العالي لتكنولوجيا السكك الحديدية والذي يمنح درجة البكالوريوس للخريجين وجارٍ دراسة إنشاء أكاديمية للنقل بها كلية هندسة النقل وكلية تكنولوجيا صناعة وسائل النقل وكلية مهن النقل المختلفة.

وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري تم عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتعليمية للعاملين بخصوص غرس روح الولاء والانتماء للمكان بما يساهم في المحافظة على أملاك الدولة وبما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

كما اهتمت خطة وزارة النقل لتطوير العنصر البشري بضرورة خلق بيئة عمل مناسبة لكافة العاملين وتوفير التأمين الطبي المناسب لهم والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية والاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين.

وقالت النقل إنها لا تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة تجاه كل مقصر وذلك طبقًا لمبدأ الثواب والعقاب وذلك للحفاظ على سير وانضباط منظومة العمل ضمن خطة تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية.