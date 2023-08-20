سعر الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الأحد في محال الصاغة

سعر الذهب.. عاودت أسعار المشغولات الذهبية الارتفاع خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في أسوةالق الصاغة المصرية، وصعد الجرام نحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، كان سعر جرام الذهب انخفض مع بداية تعاملات اليوم 10 جنيهات مقارنة بما كان عليه في تعاملات مساء أمس.

وذلك قبل أن يرتفع معوضا خسارته بمنتصف التعاملات.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار المشغولات الذهبية بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في محال الصاغة المصرية، والتي ارتفعت عن أخر معدلات لها صباح اليوم، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الذهب اليوم الأحد بمنتصف التعاملات

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1500 جنيه للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 1929 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 2250 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 نحو 2571 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 18 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1889 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنهاية تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الماضي، بتراجع 0.12 دولار بنسبة 0.01% مقارنة بنهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.